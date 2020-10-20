1 QAR 兌 MWK

XE 貨幣轉換器
QAR
MWK
|1 QAR
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|2,379.28 MWK
|10 QAR
|4,758.57 MWK
|25 QAR
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|50 QAR
|23,792.8 MWK
|100 QAR
|47,585.7 MWK
|500 QAR
|237,928 MWK
|1,000 QAR
|475,857 MWK
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|2,379,280 MWK
|10,000 QAR
|4,758,570 MWK
1 QAR = 0 MWK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|476.81
|478.33
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|475.70
|475.70
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|476.17
|476.88
波動率
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