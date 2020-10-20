1 QAR 兌 MOP

XE 貨幣轉換器
QAR
MOP
|1 QAR
|2.21049 MOP
|5 QAR
|11.0524 MOP
|10 QAR
|22.1049 MOP
|25 QAR
|55.2622 MOP
|50 QAR
|110.524 MOP
|100 QAR
|221.049 MOP
|500 QAR
|1,105.24 MOP
|1,000 QAR
|2,210.49 MOP
|5,000 QAR
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|22,104.9 MOP
1 QAR = 0 MOP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.2128
|2.2189
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.2082
|2.2068
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.2101
|2.2121
波動率
|0.03%
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