1 QAR 兌 MNT

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QAR
MNT
|1 QAR
|933.378 MNT
|5 QAR
|4,666.89 MNT
|10 QAR
|9,333.78 MNT
|25 QAR
|23,334.4 MNT
|50 QAR
|46,668.9 MNT
|100 QAR
|93,337.8 MNT
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|1,000 QAR
|933,378 MNT
|5,000 QAR
|4,666,890 MNT
|10,000 QAR
|9,333,780 MNT
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|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|934.89
|934.89
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|930.05
|927.96
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|932.87
|932.18
波動率
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