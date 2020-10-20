1 QAR 兌 MNT

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

933.37788 蒙古圖格里克

1 MNT = 0.00107138 QAR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
檢視匯款報價
卡塔爾利雅 兌換為 蒙古圖格里克 最近更新時間：Jul 3, 2024, 10:22 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 蒙古圖格里克

qar
QAR
mnt
MNT
1 QAR933.378 MNT
5 QAR4,666.89 MNT
10 QAR9,333.78 MNT
25 QAR23,334.4 MNT
50 QAR46,668.9 MNT
100 QAR93,337.8 MNT
500 QAR466,689 MNT
1,000 QAR933,378 MNT
5,000 QAR4,666,890 MNT
10,000 QAR9,333,780 MNT

將 蒙古圖格里克 轉換為 卡塔爾利雅

mnt
MNT
qar
QAR
1 MNT0.00107138 QAR
5 MNT0.00535689 QAR
10 MNT0.0107138 QAR
25 MNT0.0267844 QAR
50 MNT0.0535689 QAR
100 MNT0.107138 QAR
500 MNT0.535689 QAR
1,000 MNT1.07138 QAR
5,000 MNT5.35689 QAR
10,000 MNT10.7138 QAR

QAR 兌換 MNT 圖表

1 QAR = 0 MNT

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 蒙古圖格里克 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
934.89934.89
低位
930.05927.96
平均
932.87932.18
波動率
0.19%0.22%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
mnt

MNT - 蒙古圖格里克

我們的貨幣排名顯示最熱門的 蒙古圖格里克 匯率是 MNT 兌換 USD 匯率。 Mongolian Tugriks 的貨幣代碼為 MNT。 貨幣符號為 ₮。

More 蒙古圖格里克 info

熱門 卡塔爾利雅 (QAR) 貨幣配對

usd

將 QAR 轉換為 USD

eur

將 QAR 轉換為 EUR

gbp

將 QAR 轉換為 GBP

jpy

將 QAR 轉換為 JPY

cad

將 QAR 轉換為 CAD

aud

將 QAR 轉換為 AUD

chf

將 QAR 轉換為 CHF

cny

將 QAR 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings