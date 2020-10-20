1 QAR 兌 MMK

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

576.40991 緬甸元

1 MMK = 0.00173488 QAR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
檢視匯款報價
卡塔爾利雅 兌換為 緬甸元 最近更新時間：Jul 3, 2024, 10:21 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 緬甸元

qar
QAR
mmk
MMK
1 QAR576.41 MMK
5 QAR2,882.05 MMK
10 QAR5,764.1 MMK
25 QAR14,410.2 MMK
50 QAR28,820.5 MMK
100 QAR57,641 MMK
500 QAR288,205 MMK
1,000 QAR576,410 MMK
5,000 QAR2,882,050 MMK
10,000 QAR5,764,100 MMK

將 緬甸元 轉換為 卡塔爾利雅

mmk
MMK
qar
QAR
1 MMK0.00173488 QAR
5 MMK0.00867438 QAR
10 MMK0.0173488 QAR
25 MMK0.0433719 QAR
50 MMK0.0867438 QAR
100 MMK0.173488 QAR
500 MMK0.867438 QAR
1,000 MMK1.73488 QAR
5,000 MMK8.67438 QAR
10,000 MMK17.3488 QAR

QAR 兌換 MMK 圖表

1 QAR = 0 MMK

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 緬甸元 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
577.53577.81
低位
575.75574.15
平均
576.49576.47
波動率
0.07%0.10%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
mmk

MMK - 緬甸元

我們的貨幣排名顯示最熱門的 緬甸元 匯率是 MMK 兌換 USD 匯率。 Burmese Kyats 的貨幣代碼為 MMK。 貨幣符號為 K。

More 緬甸元 info

熱門 卡塔爾利雅 (QAR) 貨幣配對

usd

將 QAR 轉換為 USD

eur

將 QAR 轉換為 EUR

gbp

將 QAR 轉換為 GBP

jpy

將 QAR 轉換為 JPY

cad

將 QAR 轉換為 CAD

aud

將 QAR 轉換為 AUD

chf

將 QAR 轉換為 CHF

cny

將 QAR 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings