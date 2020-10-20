1 QAR 兌 MMK

XE 貨幣轉換器
QAR
MMK
|1 QAR
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|5 QAR
|2,882.05 MMK
|10 QAR
|5,764.1 MMK
|25 QAR
|14,410.2 MMK
|50 QAR
|28,820.5 MMK
|100 QAR
|57,641 MMK
|500 QAR
|288,205 MMK
|1,000 QAR
|576,410 MMK
|5,000 QAR
|2,882,050 MMK
|10,000 QAR
|5,764,100 MMK
1 QAR = 0 MMK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|577.53
|577.81
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|575.75
|574.15
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|576.49
|576.47
波動率
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