1 QAR 兌 MGF

XE 貨幣轉換器
QAR
MGF
|1 QAR
|6,135.02 MGF
|5 QAR
|30,675.1 MGF
|10 QAR
|61,350.2 MGF
|25 QAR
|153,376 MGF
|50 QAR
|306,751 MGF
|100 QAR
|613,502 MGF
|500 QAR
|3,067,510 MGF
|1,000 QAR
|6,135,020 MGF
|5,000 QAR
|30,675,100 MGF
|10,000 QAR
|61,350,200 MGF
1 QAR = 0 MGF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1,232.7
|1,232.7
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1,220.9
|1,193.3
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1,228.7
|1,218.4
波動率
|0.22%
|0.36%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
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