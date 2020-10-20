1 QAR 兌 MGA

XE 貨幣轉換器
QAR
MGA
|1 QAR
|1,231.63 MGA
|5 QAR
|6,158.15 MGA
|10 QAR
|12,316.3 MGA
|25 QAR
|30,790.8 MGA
|50 QAR
|61,581.5 MGA
|100 QAR
|123,163 MGA
|500 QAR
|615,815 MGA
|1,000 QAR
|1,231,630 MGA
|5,000 QAR
|6,158,150 MGA
|10,000 QAR
|12,316,300 MGA
1 QAR = 0 MGA
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1,267.5
|1,267.5
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1,220.9
|1,193.3
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1,230.4
|1,220.8
波動率
|0.88%
|0.57%
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