1 QAR 兌 LYD

XE 貨幣轉換器
QAR
LYD
|1 QAR
|1.33581 LYD
|5 QAR
|6.67904 LYD
|10 QAR
|13.3581 LYD
|25 QAR
|33.3952 LYD
|50 QAR
|66.7904 LYD
|100 QAR
|133.581 LYD
|500 QAR
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|1,000 QAR
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|13,358.1 LYD
1 QAR = 0 LYD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1.3389
|1.3425
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1.3269
|1.3210
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1.3332
|1.3336
波動率
|0.25%
|0.31%
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