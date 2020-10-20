1 QAR 兌 LRD

XE 貨幣轉換器
QAR
LRD
|1 QAR
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|5 QAR
|266.962 LRD
|10 QAR
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|25 QAR
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1 QAR = 0 LRD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|53.630
|53.630
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|53.195
|52.506
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|53.348
|53.191
波動率
|0.19%
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