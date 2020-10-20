1 QAR 兌 KYD

XE 貨幣轉換器
QAR
KYD
|1 QAR
|0.22582 KYD
|5 QAR
|1.1291 KYD
|10 QAR
|2.2582 KYD
|25 QAR
|5.6455 KYD
|50 QAR
|11.291 KYD
|100 QAR
|22.582 KYD
|500 QAR
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|1,000 QAR
|225.82 KYD
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|1,129.1 KYD
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|2,258.2 KYD
1 QAR = 0 KYD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.22610
|0.22639
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.22527
|0.22526
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.22550
|0.22554
波動率
|0.11%
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