1 QAR 兌 KYD

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

0.22582008 開曼群島元

1 KYD = 4.42830 QAR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
卡塔爾利雅 兌換為 開曼群島元 最近更新時間：Aug 29, 2024, 23:15 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 開曼群島元

qar
QAR
kyd
KYD
1 QAR0.22582 KYD
5 QAR1.1291 KYD
10 QAR2.2582 KYD
25 QAR5.6455 KYD
50 QAR11.291 KYD
100 QAR22.582 KYD
500 QAR112.91 KYD
1,000 QAR225.82 KYD
5,000 QAR1,129.1 KYD
10,000 QAR2,258.2 KYD

將 開曼群島元 轉換為 卡塔爾利雅

kyd
KYD
qar
QAR
1 KYD4.4283 QAR
5 KYD22.1415 QAR
10 KYD44.283 QAR
25 KYD110.708 QAR
50 KYD221.415 QAR
100 KYD442.83 QAR
500 KYD2,214.15 QAR
1,000 KYD4,428.3 QAR
5,000 KYD22,141.5 QAR
10,000 KYD44,283 QAR

QAR 兌換 KYD 圖表

1 QAR = 0 KYD

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 開曼群島元 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.226100.22639
低位
0.225270.22526
平均
0.225500.22554
波動率
0.11%0.14%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
kyd

KYD - 開曼群島元

我們的貨幣排名顯示最熱門的 開曼群島元 匯率是 KYD 兌換 USD 匯率。 Caymanian Dollars 的貨幣代碼為 KYD。 貨幣符號為 $。

More 開曼群島元 info

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings