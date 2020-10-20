1 QAR 兌 KMF

XE 貨幣轉換器
QAR
KMF
|1 QAR
|125.643 KMF
|5 QAR
|628.214 KMF
|10 QAR
|1,256.43 KMF
|25 QAR
|3,141.07 KMF
|50 QAR
|6,282.14 KMF
|100 QAR
|12,564.3 KMF
|500 QAR
|62,821.4 KMF
|1,000 QAR
|125,643 KMF
|5,000 QAR
|628,214 KMF
|10,000 QAR
|1,256,430 KMF
1 QAR = 0 KMF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|126.55
|127.26
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|123.92
|123.92
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|125.64
|125.54
波動率
|0.31%
|0.28%
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