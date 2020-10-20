1 QAR 兌 KHR

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QAR
KHR
|1 QAR
|1,128.44 KHR
|5 QAR
|5,642.18 KHR
|10 QAR
|11,284.4 KHR
|25 QAR
|28,210.9 KHR
|50 QAR
|56,421.8 KHR
|100 QAR
|112,844 KHR
|500 QAR
|564,218 KHR
|1,000 QAR
|1,128,440 KHR
|5,000 QAR
|5,642,180 KHR
|10,000 QAR
|11,284,400 KHR
1 QAR = 0 KHR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1,138.5
|1,138.5
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1,122.9
|1,107.0
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1,130.9
|1,121.4
波動率
|0.24%
|0.25%
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