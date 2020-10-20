1 QAR 兌 KHR

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卡塔爾利雅 兌換為 柬埔寨里爾 最近更新時間：Jul 3, 2024, 10:21 UTC

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25 QAR28,210.9 KHR
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1,000 QAR1,128,440 KHR
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khr
KHR
qar
QAR
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5 KHR0.00443091 QAR
10 KHR0.00886182 QAR
25 KHR0.0221546 QAR
50 KHR0.0443091 QAR
100 KHR0.0886182 QAR
500 KHR0.443091 QAR
1,000 KHR0.886182 QAR
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