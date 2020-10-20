1 QAR 兌 HTG

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

36.212073 海地古德

1 HTG = 0.0276151 QAR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
檢視匯款報價
卡塔爾利雅 兌換為 海地古德 最近更新時間：Aug 29, 2024, 23:15 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 海地古德

qar
QAR
htg
HTG
1 QAR36.2121 HTG
5 QAR181.06 HTG
10 QAR362.121 HTG
25 QAR905.302 HTG
50 QAR1,810.6 HTG
100 QAR3,621.21 HTG
500 QAR18,106 HTG
1,000 QAR36,212.1 HTG
5,000 QAR181,060 HTG
10,000 QAR362,121 HTG

將 海地古德 轉換為 卡塔爾利雅

htg
HTG
qar
QAR
1 HTG0.0276151 QAR
5 HTG0.138075 QAR
10 HTG0.276151 QAR
25 HTG0.690377 QAR
50 HTG1.38075 QAR
100 HTG2.76151 QAR
500 HTG13.8075 QAR
1,000 HTG27.6151 QAR
5,000 HTG138.075 QAR
10,000 HTG276.151 QAR

QAR 兌換 HTG 圖表

1 QAR = 0 HTG

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 海地古德 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
36.80737.081
低位
35.85935.859
平均
36.30736.440
波動率
0.78%0.81%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
htg

HTG - 海地古德

我們的貨幣排名顯示最熱門的 海地古德 匯率是 HTG 兌換 USD 匯率。 Haitian Gourdes 的貨幣代碼為 HTG。 貨幣符號為 G。

More 海地古德 info

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings