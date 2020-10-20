1 QAR 兌 GNF

XE 貨幣轉換器
QAR
GNF
|1 QAR
|2,363.24 GNF
|5 QAR
|11,816.2 GNF
|10 QAR
|23,632.4 GNF
|25 QAR
|59,081 GNF
|50 QAR
|118,162 GNF
|100 QAR
|236,324 GNF
|500 QAR
|1,181,620 GNF
|1,000 QAR
|2,363,240 GNF
|5,000 QAR
|11,816,200 GNF
|10,000 QAR
|23,632,400 GNF
1 QAR = 0 GNF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2,375.2
|2,375.2
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2,329.0
|2,329.0
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2,361.2
|2,359.7
波動率
|0.71%
|0.47%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 幾內亞法郎 匯率是 GNF 兌換 USD 匯率。 Guinean Francs 的貨幣代碼為 GNF。 貨幣符號為 FG。More 幾內亞法郎 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings