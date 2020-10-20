1 QAR 兌 GMD

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GMD
|1 QAR
|18.691 GMD
|5 QAR
|93.4551 GMD
|10 QAR
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|100 QAR
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|1,000 QAR
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|186,910 GMD
1 QAR = 0 GMD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|18.719
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|18.613
|18.613
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|18.655
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波動率
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