1 QAR 兌 GIP

XE 貨幣轉換器
QAR
GIP
|1 QAR
|0.216299 GIP
|5 QAR
|1.0815 GIP
|10 QAR
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|25 QAR
|5.40749 GIP
|50 QAR
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|100 QAR
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1 QAR = 0 GIP
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|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.21766
|0.22245
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.21446
|0.21446
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.21627
|0.21771
波動率
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