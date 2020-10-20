1 QAR 兌 GIP

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

0.21629945 直布羅陀鎊

1 GIP = 4.62322 QAR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
卡塔爾利雅 兌換為 直布羅陀鎊 最近更新時間：Jul 3, 2024, 10:20 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 直布羅陀鎊

qar
QAR
gip
GIP
1 QAR0.216299 GIP
5 QAR1.0815 GIP
10 QAR2.16299 GIP
25 QAR5.40749 GIP
50 QAR10.815 GIP
100 QAR21.6299 GIP
500 QAR108.15 GIP
1,000 QAR216.299 GIP
5,000 QAR1,081.5 GIP
10,000 QAR2,162.99 GIP

將 直布羅陀鎊 轉換為 卡塔爾利雅

gip
GIP
qar
QAR
1 GIP4.62322 QAR
5 GIP23.1161 QAR
10 GIP46.2322 QAR
25 GIP115.581 QAR
50 GIP231.161 QAR
100 GIP462.322 QAR
500 GIP2,311.61 QAR
1,000 GIP4,623.22 QAR
5,000 GIP23,116.1 QAR
10,000 GIP46,232.2 QAR

QAR 兌換 GIP 圖表

1 QAR = 0 GIP

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 直布羅陀鎊 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.217660.22245
低位
0.214460.21446
平均
0.216270.21771
波動率
0.28%0.30%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
gip

GIP - 直布羅陀鎊

我們的貨幣排名顯示最熱門的 直布羅陀鎊 匯率是 GIP 兌換 USD 匯率。 Gibraltar Pounds 的貨幣代碼為 GIP。 貨幣符號為 £。

More 直布羅陀鎊 info

熱門 卡塔爾利雅 (QAR) 貨幣配對

usd

將 QAR 轉換為 USD

eur

將 QAR 轉換為 EUR

gbp

將 QAR 轉換為 GBP

jpy

將 QAR 轉換為 JPY

cad

將 QAR 轉換為 CAD

aud

將 QAR 轉換為 AUD

chf

將 QAR 轉換為 CHF

cny

將 QAR 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings