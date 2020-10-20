1 QAR 兌 GHC

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卡塔爾利雅 兌換為 Ghanaian Cedi 最近更新時間：Jul 3, 2024, 12:37 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 Ghanaian Cedi

qar
QAR
ghc
GHC
1 QAR42,159.7 GHC
5 QAR210,798 GHC
10 QAR421,597 GHC
25 QAR1,053,990 GHC
50 QAR2,107,980 GHC
100 QAR4,215,970 GHC
500 QAR21,079,800 GHC
1,000 QAR42,159,700 GHC
5,000 QAR210,798,000 GHC
10,000 QAR421,597,000 GHC

將 Ghanaian Cedi 轉換為 卡塔爾利雅

ghc
GHC
qar
QAR
1 GHC0.0000237194 QAR
5 GHC0.000118597 QAR
10 GHC0.000237194 QAR
25 GHC0.000592984 QAR
50 GHC0.00118597 QAR
100 GHC0.00237194 QAR
500 GHC0.0118597 QAR
1,000 GHC0.0237194 QAR
5,000 GHC0.118597 QAR
10,000 GHC0.237194 QAR

QAR 兌換 GHC 圖表

1 QAR = 0 GHC

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1 卡塔爾利雅 兌換為 Ghanaian Cedi 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
4.21464.2146
低位
4.05293.6587
平均
4.13023.9081
波動率
0.23%0.57%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

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GHC - Ghanaian Cedi

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