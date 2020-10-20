1 QAR 兌 GHC

XE 貨幣轉換器
QAR
GHC
|1 QAR
|42,159.7 GHC
|5 QAR
|210,798 GHC
|10 QAR
|421,597 GHC
|25 QAR
|1,053,990 GHC
|50 QAR
|2,107,980 GHC
|100 QAR
|4,215,970 GHC
|500 QAR
|21,079,800 GHC
|1,000 QAR
|42,159,700 GHC
|5,000 QAR
|210,798,000 GHC
|10,000 QAR
|421,597,000 GHC
1 QAR = 0 GHC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|4.2146
|4.2146
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|4.0529
|3.6587
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|4.1302
|3.9081
波動率
|0.23%
|0.57%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
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