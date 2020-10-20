1 QAR 兌 FRF

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FRF
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|8.36416 FRF
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|16.7283 FRF
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高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.25188
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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