1 QAR 兌 FKP

XE 貨幣轉換器
QAR
FKP
|1 QAR
|0.213048 FKP
|5 QAR
|1.06524 FKP
|10 QAR
|2.13048 FKP
|25 QAR
|5.32619 FKP
|50 QAR
|10.6524 FKP
|100 QAR
|21.3048 FKP
|500 QAR
|106.524 FKP
|1,000 QAR
|213.048 FKP
|5,000 QAR
|1,065.24 FKP
|10,000 QAR
|2,130.48 FKP
1 QAR = 0 FKP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.21766
|0.21999
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.21120
|0.21120
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.21424
|0.21611
波動率
|0.26%
|0.26%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 褔克蘭群島鎊 匯率是 FKP 兌換 USD 匯率。 Falkland Island Pounds 的貨幣代碼為 FKP。 貨幣符號為 £。More 褔克蘭群島鎊 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings