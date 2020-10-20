1 QAR 兌 FIM

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卡塔爾利雅 兌換為 Finnish Markka 最近更新時間：Jul 3, 2024, 12:37 UTC

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QAR
1 FIM0.659504 QAR
5 FIM3.29752 QAR
10 FIM6.59504 QAR
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