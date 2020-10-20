1 QAR 兌 ETH

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

0.000083354340659 Ethereum

1 ETH = 11,997.0 QAR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
購買加密貨幣Kraken
卡塔爾利雅 兌換為 Ethereum 最近更新時間：Jul 3, 2024, 11:29 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 Ethereum

qar
QAR
eth
ETH
1 QAR0.0000833543 ETH
5 QAR0.000416772 ETH
10 QAR0.000833543 ETH
25 QAR0.00208386 ETH
50 QAR0.00416772 ETH
100 QAR0.00833543 ETH
500 QAR0.0416772 ETH
1,000 QAR0.0833543 ETH
5,000 QAR0.416772 ETH
10,000 QAR0.833543 ETH

將 Ethereum 轉換為 卡塔爾利雅

eth
ETH
qar
QAR
1 ETH11,997 QAR
5 ETH59,984.9 QAR
10 ETH119,970 QAR
25 ETH299,924 QAR
50 ETH599,849 QAR
100 ETH1,199,700 QAR
500 ETH5,998,490 QAR
1,000 ETH11,997,000 QAR
5,000 ETH59,984,900 QAR
10,000 ETH119,970,000 QAR

QAR 兌換 ETH 圖表

1 QAR = 0 ETH

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 Ethereum 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.0000819420.000095009
低位
0.0000710360.000070560
平均
0.0000774820.000082022
波動率
1.80%3.05%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
eth

ETH - Ethereum

我們的貨幣排名顯示最熱門的 Ethereum 匯率是 ETH 兌換 USD 匯率。 Ethereum 的貨幣代碼為 ETH。 貨幣符號為 Ξ。

More Ethereum info

熱門 卡塔爾利雅 (QAR) 貨幣配對

usd

將 QAR 轉換為 USD

eur

將 QAR 轉換為 EUR

gbp

將 QAR 轉換為 GBP

jpy

將 QAR 轉換為 JPY

cad

將 QAR 轉換為 CAD

aud

將 QAR 轉換為 AUD

chf

將 QAR 轉換為 CHF

cny

將 QAR 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings