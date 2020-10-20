1 QAR 兌 ETB

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QAR
ETB
|1 QAR
|15.878 ETB
|5 QAR
|79.3898 ETB
|10 QAR
|158.78 ETB
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|15,878 ETB
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|158,780 ETB
1 QAR = 0 ETB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|15.888
|15.888
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|15.681
|15.569
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|15.805
|15.734
波動率
|0.25%
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