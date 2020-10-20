1 QAR 兌 ETB

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

15.877951 埃塞俄比亞比爾

1 ETB = 0.0629804 QAR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
檢視匯款報價
卡塔爾利雅 兌換為 埃塞俄比亞比爾 最近更新時間：Jul 3, 2024, 10:20 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 埃塞俄比亞比爾

qar
QAR
etb
ETB
1 QAR15.878 ETB
5 QAR79.3898 ETB
10 QAR158.78 ETB
25 QAR396.949 ETB
50 QAR793.898 ETB
100 QAR1,587.8 ETB
500 QAR7,938.98 ETB
1,000 QAR15,878 ETB
5,000 QAR79,389.8 ETB
10,000 QAR158,780 ETB

將 埃塞俄比亞比爾 轉換為 卡塔爾利雅

etb
ETB
qar
QAR
1 ETB0.0629804 QAR
5 ETB0.314902 QAR
10 ETB0.629804 QAR
25 ETB1.57451 QAR
50 ETB3.14902 QAR
100 ETB6.29804 QAR
500 ETB31.4902 QAR
1,000 ETB62.9804 QAR
5,000 ETB314.902 QAR
10,000 ETB629.804 QAR

QAR 兌換 ETB 圖表

1 QAR = 0 ETB

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 埃塞俄比亞比爾 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
15.88815.888
低位
15.68115.569
平均
15.80515.734
波動率
0.25%0.28%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
etb

ETB - 埃塞俄比亞比爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 埃塞俄比亞比爾 匯率是 ETB 兌換 USD 匯率。 Ethiopian Birrs 的貨幣代碼為 ETB。 貨幣符號為 Br。

More 埃塞俄比亞比爾 info

熱門 卡塔爾利雅 (QAR) 貨幣配對

usd

將 QAR 轉換為 USD

eur

將 QAR 轉換為 EUR

gbp

將 QAR 轉換為 GBP

jpy

將 QAR 轉換為 JPY

cad

將 QAR 轉換為 CAD

aud

將 QAR 轉換為 AUD

chf

將 QAR 轉換為 CHF

cny

將 QAR 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings