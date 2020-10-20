1 QAR 兌 DOT

1﷼
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0.044790897225275 Polkadot
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QAR
DOT
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|0.447909 DOT
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1 QAR = 0 DOT
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|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.048947
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.030379
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.043850
|0.040091
波動率
|3.38%
|3.75%
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