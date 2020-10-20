1 QAR 兌 DEM

XE 貨幣轉換器
QAR
DEM
|1 QAR
|0.498834 DEM
|5 QAR
|2.49417 DEM
|10 QAR
|4.98834 DEM
|25 QAR
|12.4709 DEM
|50 QAR
|24.9417 DEM
|100 QAR
|49.8834 DEM
|500 QAR
|249.417 DEM
|1,000 QAR
|498.834 DEM
|5,000 QAR
|2,494.17 DEM
|10,000 QAR
|4,988.34 DEM
1 QAR = 0 DEM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.25723
|0.25867
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.25188
|0.25188
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.25538
|0.25519
波動率
|0.31%
|0.28%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 German Deutsche Mark 匯率是 DEM 兌換 USD 匯率。 German Deutsche Marks 的貨幣代碼為 DEM。
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings