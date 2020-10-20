1 QAR 兌 DEM

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

0.49883409 German Deutsche Mark

1 DEM = 2.00467 QAR

DEM 替換為 EUR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
卡塔爾利雅 兌換為 German Deutsche Mark 最近更新時間：Jul 3, 2024, 12:36 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 German Deutsche Mark

qar
QAR
dem
DEM
1 QAR0.498834 DEM
5 QAR2.49417 DEM
10 QAR4.98834 DEM
25 QAR12.4709 DEM
50 QAR24.9417 DEM
100 QAR49.8834 DEM
500 QAR249.417 DEM
1,000 QAR498.834 DEM
5,000 QAR2,494.17 DEM
10,000 QAR4,988.34 DEM

將 German Deutsche Mark 轉換為 卡塔爾利雅

dem
DEM
qar
QAR
1 DEM2.00467 QAR
5 DEM10.0234 QAR
10 DEM20.0467 QAR
25 DEM50.1169 QAR
50 DEM100.234 QAR
100 DEM200.467 QAR
500 DEM1,002.34 QAR
1,000 DEM2,004.67 QAR
5,000 DEM10,023.4 QAR
10,000 DEM20,046.7 QAR

QAR 兌換 DEM 圖表

1 QAR = 0 DEM

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 German Deutsche Mark 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.257230.25867
低位
0.251880.25188
平均
0.255380.25519
波動率
0.31%0.28%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
dem

DEM - German Deutsche Mark

我們的貨幣排名顯示最熱門的 German Deutsche Mark 匯率是 DEM 兌換 USD 匯率。 German Deutsche Marks 的貨幣代碼為 DEM。

熱門 卡塔爾利雅 (QAR) 貨幣配對

usd

將 QAR 轉換為 USD

eur

將 QAR 轉換為 EUR

gbp

將 QAR 轉換為 GBP

jpy

將 QAR 轉換為 JPY

cad

將 QAR 轉換為 CAD

aud

將 QAR 轉換為 AUD

chf

將 QAR 轉換為 CHF

cny

將 QAR 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings