1 QAR 兌 CVE

XE 貨幣轉換器
QAR
CVE
|1 QAR
|27.9382 CVE
|5 QAR
|139.691 CVE
|10 QAR
|279.382 CVE
|25 QAR
|698.455 CVE
|50 QAR
|1,396.91 CVE
|100 QAR
|2,793.82 CVE
|500 QAR
|13,969.1 CVE
|1,000 QAR
|27,938.2 CVE
|5,000 QAR
|139,691 CVE
|10,000 QAR
|279,382 CVE
1 QAR = 0 CVE
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|28.365
|28.402
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|27.691
|27.691
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|27.986
|28.049
波動率
|0.22%
|0.26%
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