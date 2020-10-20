1 QAR 兌 CVE

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卡塔爾利雅 兌換為 佛得角埃斯庫多 最近更新時間：Jul 25, 2024, 03:42 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 佛得角埃斯庫多

qar
QAR
cve
CVE
1 QAR27.9382 CVE
5 QAR139.691 CVE
10 QAR279.382 CVE
25 QAR698.455 CVE
50 QAR1,396.91 CVE
100 QAR2,793.82 CVE
500 QAR13,969.1 CVE
1,000 QAR27,938.2 CVE
5,000 QAR139,691 CVE
10,000 QAR279,382 CVE

將 佛得角埃斯庫多 轉換為 卡塔爾利雅

cve
CVE
qar
QAR
1 CVE0.0357933 QAR
5 CVE0.178966 QAR
10 CVE0.357933 QAR
25 CVE0.894832 QAR
50 CVE1.78966 QAR
100 CVE3.57933 QAR
500 CVE17.8966 QAR
1,000 CVE35.7933 QAR
5,000 CVE178.966 QAR
10,000 CVE357.933 QAR

QAR 兌換 CVE 圖表

1 QAR = 0 CVE

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1 卡塔爾利雅 兌換為 佛得角埃斯庫多 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
28.36528.402
低位
27.69127.691
平均
27.98628.049
波動率
0.22%0.26%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

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cve

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