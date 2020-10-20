1 QAR 兌 CDF

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QAR
CDF
|1 QAR
|780.729 CDF
|5 QAR
|3,903.64 CDF
|10 QAR
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|50 QAR
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|100 QAR
|78,072.9 CDF
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|1,000 QAR
|780,729 CDF
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|7,807,290 CDF
1 QAR = 0 CDF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|785.71
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|768.28
|760.24
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|777.57
|770.35
波動率
|0.41%
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