1 QAR 兌 AZM

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QAR
AZM
|1 QAR
|2,336.05 AZM
|5 QAR
|11,680.3 AZM
|10 QAR
|23,360.5 AZM
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|58,401.4 AZM
|50 QAR
|116,803 AZM
|100 QAR
|233,605 AZM
|500 QAR
|1,168,030 AZM
|1,000 QAR
|2,336,050 AZM
|5,000 QAR
|11,680,300 AZM
|10,000 QAR
|23,360,500 AZM
1 QAR = 0 AZM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.46756
|0.46775
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.46686
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.46713
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波動率
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
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