1 QAR 兌 AOA

XE 貨幣轉換器
QAR
AOA
|1 QAR
|240.07 AOA
|5 QAR
|1,200.35 AOA
|10 QAR
|2,400.7 AOA
|25 QAR
|6,001.75 AOA
|50 QAR
|12,003.5 AOA
|100 QAR
|24,007 AOA
|500 QAR
|120,035 AOA
|1,000 QAR
|240,070 AOA
|5,000 QAR
|1,200,350 AOA
|10,000 QAR
|2,400,700 AOA
1 QAR = 0 AOA
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|239.47
|239.47
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|234.20
|228.75
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|236.57
|233.59
波動率
|0.66%
|0.65%
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