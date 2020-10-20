1 QAR 兌 AMD

XE 貨幣轉換器
QAR
AMD
|1 QAR
|105.736 AMD
|5 QAR
|528.681 AMD
|10 QAR
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|25 QAR
|2,643.41 AMD
|50 QAR
|5,286.81 AMD
|100 QAR
|10,573.6 AMD
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|52,868.1 AMD
|1,000 QAR
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|5,000 QAR
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|1,057,360 AMD
1 QAR = 0 AMD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|106.80
|108.79
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|105.81
|105.34
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|106.13
|106.39
波動率
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