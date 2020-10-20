1 QAR 兌 AMD

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卡塔爾利雅 兌換為 亞美尼亞德拉姆 最近更新時間：Jul 3, 2024, 10:19 UTC

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5,000 QAR528,681 AMD
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amd
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1 AMD0.0094575 QAR
5 AMD0.0472875 QAR
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25 AMD0.236437 QAR
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