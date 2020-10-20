1 QAR 兌 ADA

1﷼
1.00 卡塔爾利雅 =
0.654388584725275 Cardano
1 ADA = 1.52814 QAR
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QAR
ADA
|1 QAR
|0.654389 ADA
|5 QAR
|3.27194 ADA
|10 QAR
|6.54389 ADA
|25 QAR
|16.3597 ADA
|50 QAR
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|100 QAR
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1 QAR = 0 ADA
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.74139
|0.74139
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.58118
|0.44626
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.66051
|0.60162
波動率
|3.83%
|3.74%
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