1 MRO 兌 XPF

XE 貨幣轉換器
MRO
XPF
|1 MRO
|0.279061 XPF
|5 MRO
|1.3953 XPF
|10 MRO
|2.79061 XPF
|25 MRO
|6.97652 XPF
|50 MRO
|13.953 XPF
|100 MRO
|27.9061 XPF
|500 MRO
|139.53 XPF
|1,000 MRO
|279.061 XPF
|5,000 MRO
|1,395.3 XPF
|10,000 MRO
|2,790.61 XPF
1 MRO = 0 XPF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.8410
|2.8410
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.7702
|2.7523
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.8154
|2.7998
波動率
|0.54%
|0.56%
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