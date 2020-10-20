1 MRO 兌 XPF

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 法屬波利尼西亞法郎 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:32 UTC

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25 MRO6.97652 XPF
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XPF
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MRO
1 XPF3.58345 MRO
5 XPF17.9172 MRO
10 XPF35.8345 MRO
25 XPF89.5862 MRO
50 XPF179.172 MRO
100 XPF358.345 MRO
500 XPF1,791.72 MRO
1,000 XPF3,583.45 MRO
5,000 XPF17,917.2 MRO
10,000 XPF35,834.5 MRO

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