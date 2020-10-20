1 MRO 兌 XOF

XE 貨幣轉換器
MRO
XOF
|1 MRO
|1.53397 XOF
|5 MRO
|7.66987 XOF
|10 MRO
|15.3397 XOF
|25 MRO
|38.3494 XOF
|50 MRO
|76.6987 XOF
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|153.397 XOF
|500 MRO
|766.987 XOF
|1,000 MRO
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|5,000 MRO
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|10,000 MRO
|15,339.7 XOF
1 MRO = 0 XOF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|15.617
|15.617
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|15.228
|15.129
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|15.476
|15.390
波動率
|0.54%
|0.56%
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