1 MRO 兌 XDR

1UM
1 毛里塔尼亞烏吉亞 =
0.0019159826 國際貨幣基金組織特別提款權
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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 — 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:32 UTC
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MRO
XDR
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|0.019350
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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