1 MRO 兌 XDR

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:32 UTC

將 毛里塔尼亞烏吉亞 轉換為 國際貨幣基金組織特別提款權

mro
MRO
xdr
XDR
1 MRO0.00191598 XDR
5 MRO0.00957991 XDR
10 MRO0.0191598 XDR
25 MRO0.0478996 XDR
50 MRO0.0957991 XDR
100 MRO0.191598 XDR
500 MRO0.957991 XDR
1,000 MRO1.91598 XDR
5,000 MRO9.57991 XDR
10,000 MRO19.1598 XDR

將 國際貨幣基金組織特別提款權 轉換為 毛里塔尼亞烏吉亞

xdr
XDR
mro
MRO
1 XDR521.925 MRO
5 XDR2,609.63 MRO
10 XDR5,219.25 MRO
25 XDR13,048.1 MRO
50 XDR26,096.3 MRO
100 XDR52,192.5 MRO
500 XDR260,963 MRO
1,000 XDR521,925 MRO
5,000 XDR2,609,630 MRO
10,000 XDR5,219,250 MRO

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1 MRO = 0 XDR

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1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 統計資料

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0.0193500.019350
低位
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波動率
0.51%0.51%

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