1 MRO 兌 XCD

XE 貨幣轉換器
MRO
XCD
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|10 MRO
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|50 MRO
|0.341569 XCD
|100 MRO
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1 MRO = 0 XCD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.069152
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.067204
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.068553
|0.068231
波動率
|0.50%
|0.51%
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