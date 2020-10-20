1 MRO 兌 XAU

XE 貨幣轉換器
MRO
XAU
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|10 MRO
|0.0000107296 XAU
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1 MRO = 0 XAU
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000011156
|0.000011156
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000010707
|0.000010394
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000010909
|0.000010792
波動率
|1.08%
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