1 MRO 兌 XAG

XE 貨幣轉換器
MRO
XAG
|1 MRO
|0.0000831343 XAG
|5 MRO
|0.000415671 XAG
|10 MRO
|0.000831343 XAG
|25 MRO
|0.00207836 XAG
|50 MRO
|0.00415671 XAG
|100 MRO
|0.00831343 XAG
|500 MRO
|0.0415671 XAG
|1,000 MRO
|0.0831343 XAG
|5,000 MRO
|0.415671 XAG
|10,000 MRO
|0.831343 XAG
1 MRO = 0 XAG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00088398
|0.00095854
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00081703
|0.00078643
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00085855
|0.00087325
波動率
|2.27%
|2.02%
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