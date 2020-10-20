1 MRO 兌 XAF

1UM
1 毛里塔尼亞烏吉亞 =
1.5339749 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）
1 XAF = 0.651901 MRO
MRO 替換為 MRU
我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） — 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:32 UTC
XE 貨幣轉換器
MRO
XAF
|1 MRO
|1.53397 XAF
|5 MRO
|7.66987 XAF
|10 MRO
|15.3397 XAF
|25 MRO
|38.3494 XAF
|50 MRO
|76.6987 XAF
|100 MRO
|153.397 XAF
|500 MRO
|766.987 XAF
|1,000 MRO
|1,533.97 XAF
|5,000 MRO
|7,669.87 XAF
|10,000 MRO
|15,339.7 XAF
1 MRO = 0 XAF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|15.617
|15.617
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|15.228
|15.129
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|15.476
|15.390
波動率
|0.54%
|0.56%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 匯率是 XAF 兌換 USD 匯率。 Central African Francs 的貨幣代碼為 XAF。 貨幣符號為 FCFA。More 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings