1 MRO 兌 XAF

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1UM

1 毛里塔尼亞烏吉亞 =

1.5339749 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）

1 XAF = 0.651901 MRO

MRO 替換為 MRU

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:32 UTC

將 毛里塔尼亞烏吉亞 轉換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）

mro
MRO
xaf
XAF
1 MRO1.53397 XAF
5 MRO7.66987 XAF
10 MRO15.3397 XAF
25 MRO38.3494 XAF
50 MRO76.6987 XAF
100 MRO153.397 XAF
500 MRO766.987 XAF
1,000 MRO1,533.97 XAF
5,000 MRO7,669.87 XAF
10,000 MRO15,339.7 XAF

將 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 轉換為 毛里塔尼亞烏吉亞

xaf
XAF
mro
MRO
1 XAF0.651901 MRO
5 XAF3.25951 MRO
10 XAF6.51901 MRO
25 XAF16.2975 MRO
50 XAF32.5951 MRO
100 XAF65.1901 MRO
500 XAF325.951 MRO
1,000 XAF651.901 MRO
5,000 XAF3,259.51 MRO
10,000 XAF6,519.01 MRO

MRO 兌換 XAF 圖表

1 MRO = 0 XAF

檢視完整圖表

1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
15.61715.617
低位
15.22815.129
平均
15.47615.390
波動率
0.54%0.56%

貨幣資訊

mro

MRO - 毛里塔尼亞烏吉亞

我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。

More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
xaf

XAF - 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）

我們的貨幣排名顯示最熱門的 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 匯率是 XAF 兌換 USD 匯率。 Central African Francs 的貨幣代碼為 XAF。 貨幣符號為 FCFA。

More 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） info

熱門 毛里塔尼亞烏吉亞 (MRO) 貨幣配對

usd

將 MRO 轉換為 USD

eur

將 MRO 轉換為 EUR

gbp

將 MRO 轉換為 GBP

jpy

將 MRO 轉換為 JPY

cad

將 MRO 轉換為 CAD

aud

將 MRO 轉換為 AUD

chf

將 MRO 轉換為 CHF

cny

將 MRO 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings