1 MRO 兌 SZL

XE 貨幣轉換器
MRO
SZL
|1 MRO
|0.0461091 SZL
|5 MRO
|0.230545 SZL
|10 MRO
|0.461091 SZL
|25 MRO
|1.15273 SZL
|50 MRO
|2.30545 SZL
|100 MRO
|4.61091 SZL
|500 MRO
|23.0545 SZL
|1,000 MRO
|46.1091 SZL
|5,000 MRO
|230.545 SZL
|10,000 MRO
|461.091 SZL
1 MRO = 0 SZL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.48564
|0.48845
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.45519
|0.45507
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.46628
|0.46844
波動率
|0.93%
|0.87%
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