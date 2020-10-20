1 MRO 兌 SRG

XE 貨幣轉換器
MRO
SRG
|1 MRO
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|5 MRO
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|10 MRO
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|25 MRO
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|76,907.7 SRG
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1 MRO = 0 SRG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.82288
|0.88652
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.76869
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.79506
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波動率
|1.89%
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
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