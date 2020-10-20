1 MRO 兌 SOS

XE 貨幣轉換器
MRO
SOS
|1 MRO
|1.43793 SOS
|5 MRO
|7.18965 SOS
|10 MRO
|14.3793 SOS
|25 MRO
|35.9482 SOS
|50 MRO
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|100 MRO
|143.793 SOS
|500 MRO
|718.965 SOS
|1,000 MRO
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|5,000 MRO
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|10,000 MRO
|14,379.3 SOS
1 MRO = 0 SOS
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|14.681
|14.681
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|14.348
|14.178
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|14.480
|14.413
波動率
|0.54%
|0.42%
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