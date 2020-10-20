1 MRO 兌 SDD

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1 毛里塔尼亞烏吉亞 =

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 Sudanese Dinar 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:37 UTC

將 毛里塔尼亞烏吉亞 轉換為 Sudanese Dinar

mro
MRO
sdd
SDD
1 MRO151.953 SDD
5 MRO759.763 SDD
10 MRO1,519.53 SDD
25 MRO3,798.81 SDD
50 MRO7,597.63 SDD
100 MRO15,195.3 SDD
500 MRO75,976.3 SDD
1,000 MRO151,953 SDD
5,000 MRO759,763 SDD
10,000 MRO1,519,530 SDD

將 Sudanese Dinar 轉換為 毛里塔尼亞烏吉亞

sdd
SDD
mro
MRO
1 SDD0.006581 MRO
5 SDD0.032905 MRO
10 SDD0.06581 MRO
25 SDD0.164525 MRO
50 SDD0.32905 MRO
100 SDD0.6581 MRO
500 SDD3.2905 MRO
1,000 SDD6.581 MRO
5,000 SDD32.905 MRO
10,000 SDD65.81 MRO

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1 MRO = 0 SDD

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1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 Sudanese Dinar 統計資料

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高位
15.32815.328
低位
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15.08215.010
波動率
0.96%1.01%

貨幣資訊

mro

MRO - 毛里塔尼亞烏吉亞

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