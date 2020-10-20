1 MRO 兌 SDD

XE 貨幣轉換器
MRO
SDD
|1 MRO
|151.953 SDD
|5 MRO
|759.763 SDD
|10 MRO
|1,519.53 SDD
|25 MRO
|3,798.81 SDD
|50 MRO
|7,597.63 SDD
|100 MRO
|15,195.3 SDD
|500 MRO
|75,976.3 SDD
|1,000 MRO
|151,953 SDD
|5,000 MRO
|759,763 SDD
|10,000 MRO
|1,519,530 SDD
1 MRO = 0 SDD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|15.328
|15.328
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|14.807
|14.363
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|15.082
|15.010
波動率
|0.96%
|1.01%
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