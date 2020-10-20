1 MRO 兌 SBD

XE 貨幣轉換器
MRO
SBD
|1 MRO
|0.0210374 SBD
|5 MRO
|0.105187 SBD
|10 MRO
|0.210374 SBD
|25 MRO
|0.525934 SBD
|50 MRO
|1.05187 SBD
|100 MRO
|2.10374 SBD
|500 MRO
|10.5187 SBD
|1,000 MRO
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|5,000 MRO
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1 MRO = 0 SBD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.21485
|0.21485
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.20685
|0.20486
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.21118
|0.21047
波動率
|0.97%
|0.88%
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