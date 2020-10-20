1 MRO 兌 SAR

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MRO
SAR
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|0.0947994 SAR
|25 MRO
|0.236998 SAR
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1 MRO = 0 SAR
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|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.096017
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.095159
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波動率
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