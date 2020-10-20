1 MRO 兌 RWF

XE 貨幣轉換器
MRO
RWF
|1 MRO
|3.31101 RWF
|5 MRO
|16.5551 RWF
|10 MRO
|33.1101 RWF
|25 MRO
|82.7753 RWF
|50 MRO
|165.551 RWF
|100 MRO
|331.101 RWF
|500 MRO
|1,655.51 RWF
|1,000 MRO
|3,311.01 RWF
|5,000 MRO
|16,555.1 RWF
|10,000 MRO
|33,110.1 RWF
1 MRO = 0 RWF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|33.663
|33.663
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|32.845
|32.162
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|33.283
|32.853
波動率
|0.86%
|0.67%
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