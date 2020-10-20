1 MRO 兌 RWF

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 盧旺達法郎 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:37 UTC

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1 MRO3.31101 RWF
5 MRO16.5551 RWF
10 MRO33.1101 RWF
25 MRO82.7753 RWF
50 MRO165.551 RWF
100 MRO331.101 RWF
500 MRO1,655.51 RWF
1,000 MRO3,311.01 RWF
5,000 MRO16,555.1 RWF
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rwf
RWF
mro
MRO
1 RWF0.302022 MRO
5 RWF1.51011 MRO
10 RWF3.02022 MRO
25 RWF7.55056 MRO
50 RWF15.1011 MRO
100 RWF30.2022 MRO
500 RWF151.011 MRO
1,000 RWF302.022 MRO
5,000 RWF1,510.11 MRO
10,000 RWF3,020.22 MRO

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貨幣資訊

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