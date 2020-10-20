1 MRO 兌 PYG

XE 貨幣轉換器
MRO
PYG
|1 MRO
|18.9893 PYG
|5 MRO
|94.9463 PYG
|10 MRO
|189.893 PYG
|25 MRO
|474.732 PYG
|50 MRO
|949.463 PYG
|100 MRO
|1,898.93 PYG
|500 MRO
|9,494.63 PYG
|1,000 MRO
|18,989.3 PYG
|5,000 MRO
|94,946.3 PYG
|10,000 MRO
|189,893 PYG
1 MRO = 0 PYG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|192.81
|192.81
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|189.93
|182.85
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|191.07
|188.94
波動率
|0.40%
|0.47%
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