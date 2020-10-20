1 MRO 兌 NPR

XE 貨幣轉換器
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|5 MRO
|1.68926 NPR
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|25 MRO
|8.4463 NPR
|50 MRO
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1 MRO = 0 NPR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|3.4211
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|3.3537
|3.3223
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|3.3913
|3.3727
波動率
|0.49%
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