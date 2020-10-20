1 MRO 兌 NAD

XE 貨幣轉換器
MRO
NAD
|1 MRO
|0.0461408 NAD
|5 MRO
|0.230704 NAD
|10 MRO
|0.461408 NAD
|25 MRO
|1.15352 NAD
|50 MRO
|2.30704 NAD
|100 MRO
|4.61408 NAD
|500 MRO
|23.0704 NAD
|1,000 MRO
|46.1408 NAD
|5,000 MRO
|230.704 NAD
|10,000 MRO
|461.408 NAD
1 MRO = 0 NAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.48564
|0.48845
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.45519
|0.45507
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.46628
|0.46844
波動率
|0.93%
|0.87%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 納米比亞元 匯率是 NAD 兌換 USD 匯率。 Namibian Dollars 的貨幣代碼為 NAD。 貨幣符號為 $。More 納米比亞元 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings