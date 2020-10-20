1 MRO 兌 LYD

XE 貨幣轉換器
MRO
LYD
|1 MRO
|0.0122975 LYD
|5 MRO
|0.0614876 LYD
|10 MRO
|0.122975 LYD
|25 MRO
|0.307438 LYD
|50 MRO
|0.614876 LYD
|100 MRO
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|500 MRO
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1 MRO = 0 LYD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.12384
|0.12384
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.12239
|0.12098
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.12316
|0.12263
波動率
|0.48%
|0.43%
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