1 MRO 兌 LYD

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1UM

1 毛里塔尼亞烏吉亞 =

0.012297521 利比亞第納爾

1 LYD = 81.3172 MRO

MRO 替換為 MRU

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 利比亞第納爾 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:34 UTC

將 毛里塔尼亞烏吉亞 轉換為 利比亞第納爾

mro
MRO
lyd
LYD
1 MRO0.0122975 LYD
5 MRO0.0614876 LYD
10 MRO0.122975 LYD
25 MRO0.307438 LYD
50 MRO0.614876 LYD
100 MRO1.22975 LYD
500 MRO6.14876 LYD
1,000 MRO12.2975 LYD
5,000 MRO61.4876 LYD
10,000 MRO122.975 LYD

將 利比亞第納爾 轉換為 毛里塔尼亞烏吉亞

lyd
LYD
mro
MRO
1 LYD81.3172 MRO
5 LYD406.586 MRO
10 LYD813.172 MRO
25 LYD2,032.93 MRO
50 LYD4,065.86 MRO
100 LYD8,131.72 MRO
500 LYD40,658.6 MRO
1,000 LYD81,317.2 MRO
5,000 LYD406,586 MRO
10,000 LYD813,172 MRO

MRO 兌換 LYD 圖表

1 MRO = 0 LYD

檢視完整圖表

1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 利比亞第納爾 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.123840.12384
低位
0.122390.12098
平均
0.123160.12263
波動率
0.48%0.43%

貨幣資訊

mro

MRO - 毛里塔尼亞烏吉亞

我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。

More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
lyd

LYD - 利比亞第納爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 利比亞第納爾 匯率是 LYD 兌換 USD 匯率。 Libyan Dinars 的貨幣代碼為 LYD。 貨幣符號為 LD。

More 利比亞第納爾 info

熱門 毛里塔尼亞烏吉亞 (MRO) 貨幣配對

usd

將 MRO 轉換為 USD

eur

將 MRO 轉換為 EUR

gbp

將 MRO 轉換為 GBP

jpy

將 MRO 轉換為 JPY

cad

將 MRO 轉換為 CAD

aud

將 MRO 轉換為 AUD

chf

將 MRO 轉換為 CHF

cny

將 MRO 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings