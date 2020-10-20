1 MRO 兌 LUF

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 Luxembourg Franc 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:34 UTC

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25 MRO2.35708 LUF
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LUF
mro
MRO
1 LUF10.6064 MRO
5 LUF53.0318 MRO
10 LUF106.064 MRO
25 LUF265.159 MRO
50 LUF530.318 MRO
100 LUF1,060.64 MRO
500 LUF5,303.18 MRO
1,000 LUF10,606.4 MRO
5,000 LUF53,031.8 MRO
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