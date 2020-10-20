1 MRO 兌 LRD

XE 貨幣轉換器
MRO
LRD
|1 MRO
|0.490783 LRD
|5 MRO
|2.45392 LRD
|10 MRO
|4.90783 LRD
|25 MRO
|12.2696 LRD
|50 MRO
|24.5392 LRD
|100 MRO
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|1,000 MRO
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1 MRO = 0 LRD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|4.9880
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|4.8896
|4.8104
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|4.9284
|4.8914
波動率
|0.52%
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