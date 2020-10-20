1 MRO 兌 LBP

XE 貨幣轉換器
MRO
LBP
|1 MRO
|229.278 LBP
|5 MRO
|1,146.39 LBP
|10 MRO
|2,292.78 LBP
|25 MRO
|5,731.94 LBP
|50 MRO
|11,463.9 LBP
|100 MRO
|22,927.8 LBP
|500 MRO
|114,639 LBP
|1,000 MRO
|229,278 LBP
|5,000 MRO
|1,146,390 LBP
|10,000 MRO
|2,292,780 LBP
1 MRO = 0 LBP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2,338.6
|2,339.4
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2,265.7
|2,228.9
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2,303.8
|2,295.3
波動率
|1.04%
|1.10%
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